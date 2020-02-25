Oyun salonuna kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyun salonuna kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Oyun salonuna kurşun yağdırdılar

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir oyun salonuna gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

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Kahramanmaraş'ta bir oyun salonuna gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir oyun salonunda meydana geldi. İş yeri çalışanları sabah saatlerinde oyun salonuna geldiklerinde cam ve duvarlarda kurşun iziyle karşılaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.


Gece yarısı silah sesiyle uyandığını belirten ev sahiplerinden Hasan Öztürk Çetin, "Gece yarısı 3 el silah sesiyle uyandık. Dışarı baktığımda bir şey göremedim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Ertuğrulgazi Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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