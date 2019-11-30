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Oyun salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da elindeki silahla oyun salonuna giren şahıs bir kişiyi vurdu.

Oyun salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da elindeki silahla oyun salonuna giren şahıs bir kişiyi vurdu. Sol bacağından yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alınırken polis şüphelinin peşine düştü.


Olay, Zincirli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan C. (49) arkadaşları ile birlikte bir oyun salonunda oturduğu sırada içeri giren bir kişi, belinden silahını çıkartarak Ramazan C.'nin bacağına bir el ateş etti. Ramazan C. sol bacağından yaralanırken salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü. Olay yerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirsiz şahsın kaçış istikametine yönelik güvenlik kameralarını inceliyor. Bacağından vurulan Ramazan C., kendisini vuranı tanımadığını ve neden vurduğunu bilmediğini söyledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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