Oyun salonunda hırsızlık: Çantasındaki oyun kolu ile orijinalini değiştirdi - Son Dakika

İşletme sahibi, "Şahıs önce salondaki kolu uzun uzun inceleyip bacaklarının arasına saklıyor. Sakladığı benim orijinal kolumu, çantasındaki başka bir kolla değiştiriyor. İşini bitirdikten sonra hesabını ödeyip gidiyor" dedi. İşletme sahibi karakola giderek şahıstan şikayetçi olacağını belirtti.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir oyun salonunda meydana geldi. Salona gelen bir şahıs, çantasındaki oyun kolunu, işletmedeki kol ile değiştirdikten sonra hesabını ödeyip salondan çıktı. Hırsızlık anları ise işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA - Muğla 'nın Menteşe İlçesindeki oyun salonunda bir şahsın çantasındaki oyun kolu ile işletmedeki orijinal oyun kolu değiştirdiği anlar kameralara yansıdı.

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi