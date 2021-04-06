Oyun sektörü "konsoldaki vergi" için harekete geçti - Son Dakika

Oyun sektörü "konsoldaki vergi" için harekete geçti

06.04.2021 13:27
Oyun sektörü

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), oyun konsollarına yönelik ek vergi düzenlemelerinin sektöre etkilerini ve bu konudaki çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), oyun konsollarına yönelik ek vergi düzenlemelerinin sektöre etkilerini ve bu konudaki çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti.

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine, dernek olarak sektörün gelişimini desteklemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Son dönemde oyun konsollarına ilişkin ek vergilerin sektörün önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erkin, bu konudaki görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığına sunduklarını bildirdi.

Dernek üyesi oyun ve uygulama geliştirici şirketlerin, tasarladıkları oyun ve uygulamaları küresel pazara sunarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarına işaret eden Erkin, sektörün 2016'da 500 milyon dolar, 2017'de 700 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolar, 2019'da 1 milyar 500 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini verdi. Erkin, 2020 rakamları kesinleşmemesine rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü belirtti.

2 milyar dolardan fazla yabancı yatırım

Oyun geliştirici şirketlerin, yüksek hizmet ihracatının yanında, ülkenin en çok küresel yatırım alan sektörlerinden biri haline geldiğini dile getiren Erkin, "Sadece 2020 yılında oyun geliştirici şirketlerimiz 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak, dünya ekonomisinin zorlandığı bu dönemde ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Bu başarıların arkasında tüm devlet kurum ve kuruluşlarının sağladığı katkı ve sektöre verilen desteklerin çok önemli faydası olduğu da aşikardır." dedi.

TOGED tarafından oyun konsollarındaki vergi uygulamalarına ilişkin Ticaret Bakanlığına sunulan görüş ve önerilerde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."

oyunlar, Yatırım, Ticaret, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:52:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyun sektörü "konsoldaki vergi" için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei