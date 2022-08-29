CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı

Oyuncuların 10 yıldan beri severek oynadığı Counter Strike Global Offensive, Steam'de tekrardan anlık olarak 1 milyon oyuncuya ulaştı.

CS:GO TEKRARDAN 1 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

En son 31 Mart 2022'de 1 milyon 16 bin 762 kişi ile anlık oyuncuya ulaşan Counter Strike Global Offensive, 5 ay sonra tekrardan anlık 1 milyon oyuncu sınırını geçmeyi başardı. Counter Strike Global Offensive, son 24 saatte anlık olarak 1 milyon 25 bin 980 oyuncuya ulaştı.

CS:GO'nun 2012'deki lansmanından bu yana ilk kez bir milyon sınırını 5 Mart 2020'de 1 milyon 24 bin 845 anlık oyuncu ile aşmayı başarmıştı. Valve'ın oyuna getirdiği yeni güncelleme ile Parçalanmış Ağ Operasyonu getirildi oyuna gösterilen ilgide bir anda patlama yaşandı.

Counter Strike Global Offensive, Steam'de anlık olarak tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ise 16 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 308 bin 963 oyuncu ile ulaştı.

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın çıkış yapmasının ardından oyuncularının birçoğu CS:GO'yu bırakarak Valorant'a geçiş yaptı. Counter Strike Global Offensive'in oyuncu kaybetmesinden dolayı ise uzun süre anlık oyuncusu 500 bini aşmadı.