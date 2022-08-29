CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı - Son Dakika
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CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı

29.08.2022 08:57
CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı

Oyun sektörünün olmazsa olmazı Counter Strike Global Offensive, 5 ayın ardından tekrardan Steam'deki anlık oyuncu sayısında yükselişe geçti. CS:GO, 31 Mart'tan sonra tekrardan anlık 1 milyon oyuncuya ulaştı.

Oyuncuların 10 yıldan beri severek oynadığı Counter Strike Global Offensive, Steam'de tekrardan anlık olarak 1 milyon oyuncuya ulaştı.

CS:GO TEKRARDAN 1 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

En son 31 Mart 2022'de 1 milyon 16 bin 762 kişi ile anlık oyuncuya ulaşan Counter Strike Global Offensive, 5 ay sonra tekrardan anlık 1 milyon oyuncu sınırını geçmeyi başardı. Counter Strike Global Offensive, son 24 saatte anlık olarak 1 milyon 25 bin 980 oyuncuya ulaştı.

CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı

CS:GO'nun 2012'deki lansmanından bu yana ilk kez bir milyon sınırını 5 Mart 2020'de 1 milyon 24 bin 845 anlık oyuncu ile aşmayı başarmıştı. Valve'ın oyuna getirdiği yeni güncelleme ile Parçalanmış Ağ Operasyonu getirildi oyuna gösterilen ilgide bir anda patlama yaşandı.

CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı

Counter Strike Global Offensive, Steam'de anlık olarak tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ise 16 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 308 bin 963 oyuncu ile ulaştı.

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Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın çıkış yapmasının ardından oyuncularının birçoğu CS:GO'yu bırakarak Valorant'a geçiş yaptı. Counter Strike Global Offensive'in oyuncu kaybetmesinden dolayı ise uzun süre anlık oyuncusu 500 bini aşmadı.

CS:GO, aylar sonra tekrardan bir milyon oyuncuya ulaştı
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