Oyun Sektörüyle İlgili Merak Edilen Her Şey Playıt'19'Da!

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Boğaziçi Üniversitesi Dijital Oyun Zirvesi PlayIT'19, dijital oyun sektörünün ileri gelen oyun geliştiricileri, güncel olduğu kadar zengin içerikleriyle online dergi yazarları ve popüler oyun yayıncılarını bir araya getiriyor!

PlayIT'19'da bu yıl oyun geliştirmeye ek olarak e-spor ve içerik üreticileri panelleri, yayıncı oturumları ve konuşmalar yer alıyor.

Paneller ve oturumlarda:

-Narcade ve Taleworlds firmaları, mobil veya PC oyunu geliştirmenin adımlarından, kolaylıklarından ve zorluklarından bahsedilecek.

-Unlost, Mert Günhan, Turgut Uç, Videoyun, Kozmik Karınca, Stratera, Thetabetaplays ve yüz binlere hitap eden diğer ünlü streamerlar, yayınlarının hayatlarını nasıl etkilediğini, yayıncılığın püf noktalarını ve kitlelerini nasıl aktif tuttuklarını anlatacaklar.

- Multiplayer ve Merlin'in Kazanı gibi içerik üreticileri ise eskide kalan basılı dergi kültürünü nasıl online'da aktif tutabildiklerini, içeriklerin üretilme aşamalarını, kaliteli içeriğe nasıl ulaşabildiklerini bizlere anlatacak.

- Bursaspor Esports ve Royal Youth kurucuları ise Türkiye'deki espor dünyasının gelişiminden, bir espor takımı kurmanın ve yönetmenin zorluklarından, profesyonel esporcuların ve takımının günlük yaşamlarından bahsedecekler.