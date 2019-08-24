Son Dakika Haberleri: Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti? 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Son Dakika Güncel Haber

Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti? 15 yaşındaki çocuk gözaltında

1 saat önce

Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti?

Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti? 15 yaşındaki çocuk gözaltında

ABD, (DHA)- ABD'de liseye giden bir çocuk, online oyunun sohbet odasında, babasının M-15 tüfeğiyle saldırı düzenleyeceğini ve en az 7 kişiyi öldüreceğini yazdı. Şikayet üzerine eve gelen polis, çocuğu gözaltına aldı. O anlar, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinin Volusia County bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki Adam Guzzetti, 'Dalton Barnhart' takma adıyla arkadaşlarıyla online oyun oynadığı esnada, 'Ben Dalton Barnhart. Babamın M-15'ini okula getireceğim ve en az 7 kişiyi öldüreceğim' mesajını paylaştı. Mesajın ekran görüntüsü alan arkadaşı durumu polise bildirdi. Polis, çocuğun ikamet ettiği adrese giderek çocuğu gözaltına aldı. Polisin kaydettiği görüntülerde, polisin çocuğun annesine 'kitlesel terör eylemi tehdidi' sebebiyle gözaltına alındığını açıkladığı görüldü. Çocuğun annesi ise, bunun sadece bir oyun olduğu ve çocuğunun şaka yaptığını söyledi.

Volusia County Emniyetinin sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, 'Şaka olsun ya da olmasın, bu tür yorumlar kanunen suçtur. Florida'da ve ülkenin genelinde gördüğümüz kitlesel saldırılardan sonra, kolluk kuvvetleri bu tür tehdit edici açıklamalar yayınlayanları araştırmakla yükümlüdür' dedi. Polis teşkilatı aynı zamanda, Florida'da yaşanan, 17 kişinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki Parkland saldırganını hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti? 15 yaşındaki çocuk gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]