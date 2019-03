Oyun Tarihinin En Büyük Haritasına Sahip 28 Oyunu

Video oyunlarda bizi etkileyen farklı unsurlar vardır. Bunların arasında grafikler, oyun motoru, hikaye ve daha birçok unsur bulunabilir. Tabii ki oyunun içerisinde geçtiği ortam da bu unsurlardan biri. Genellikle 'harita' olarak adlandırdığımız bu ortamlar oyundan oyuna farklılık gösterebiliyor.Haritaları inşa etmek, yazılımlarla yeni bir dünya kurmak düşündüğünüzden de zor. Hatta oyun şirketleri sırf bu dertten kurtulmak için farklı animasyon şirketleriyle çalışıyorlar. İşte her birisi oyuncuların gözdesi olmayı başarmış 28 popüler oyun ve haritalarının gerçek boyutu.Assassin's Creed: SyndicateYüzölçümü: 3,70 km2FortniteYüzölçümü: 5,5 km2Call of Duty Black Ops 4 - Blackout:Yüzölçümü: 7 km2Marvel's Spider-Man PS4:Yüzölçümü: 11 km2Kingdom Come Deliverance:Yüzölçümü: 15 km2Horizon Zero Dawn:Yüzölçümü: 22 km2GTA San Andreas:Yüzölçümü: 33 km2Elder Scrolls Skyrim:Yüzölçümü: 37 km2Red Dead Redemption Yüzölçümü: 40 km2Fallout 76:Yüzölçümü: 41 km2Yüzölçümü: 60 km2PUBG (Dihor Otok haritası):Yüzölçümü: 64 km2Forza Horizon 4:Yüzölçümü: 71 km2Zelda: Breath of the WildYüzölçümü: 72 km2Red Dead Redemption 2Yüzölçümü: 75 km2Assassin's Creed: OriginsYüzölçümü: 80 km2GTA V:Yüzölçümü: 130 km2 (deniz dahil)Yüzölçümü: 70 km2 (deniz hariç)The Witcher 3:Yüzölçümü: 135 km2 (Tüm alanlar + DLC)DayZ:Yüzölçümü: 225 km2Assassin's Creed Black Flag:Yüzölçümü: 235 km2Assassin's Creed Odyssey:Yüzölçümü: 256 km2ARMA 3 Altis:Yüzölçümü: 270 km2Ghost Recon Wildlands:Yüzölçümü: 440 km2Just Cause 4:Yüzölçümü: 1024 km2Crew 2:Yüzölçümü: 5700 km2Fuel:Yüzölçümü: 14400 km2Elder Scrolls 2 DaggerfallYüzölçümü: 161600 km2MINECRAFTYüzölçümü: 3.600.000.000 km2Minecraft ile oyun haritalarının yüzölçümlerini incelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oyunları konu alan bu ve bunun gibi birçok ilginç içeriği kaçırmamak için takipte kalın : )