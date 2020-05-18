"Oyun Terapileri Sempozyumu", uzman akademisyenlerle online olarak İstanbul'da gerçekleştirildi

Oyun Terapileri Enstitüsü'nün düzenlediği "Oyun Terapileri Sempozyumu", dünya ve Türkiye'den yaklaşık 660 ruh sağlığı çalışmacısının katılımıyla online olarak yapıldı.

Oyun Terapileri Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda görülen tırnak yeme, alt ıslatma, öfke, kaygı ve korku gibi problemlerin çözümünde dünyada yaygın olarak kullanılan oyun terapisi, Türkiye'de son 10 yılda ilgi görmeye başladı.

Bu alanda çalışmalar yapan Oyun Terapi Enstitüsü ise 7 Ekim 2019'daki Dünya Çocuk Günü'nde, oyun terapilerinin uluslararası standartlara uygun olarak anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için kuruldu. Enstitü, Taksim'deki özgün tematik kütüphanesi ile meraklılarına hizmet verirken, her hafta düzenlenen programlarla çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ışık tutmayı amaçlıyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Oyun Terapileri Sempozyumu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlendi. Sempozyuma 10 ülke ile Türkiye'nin 60 şehrinden toplam 660 ruh sağlığı çalışmacısı katıldı.

İki gün süren sempozyumda, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, Doç. Dr. Vahdet Görmez, Doç. Dr. Barış Ekici, Dr. Olcay Güner, Dr. Neslihan Zabcı, Dr. Aziz Zorlu, Deniz Altınay, Çağla Tuğba Selveroğlu, İrem Polat, Selva Arslan, Nil Akat, Aslı Candan Kodalak, Cihan Çelik gibi alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Çocuklarla "EMDR", "Çocuklarla Sanat Terapisi", "Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi", "Çocuk Psikodraması" ile "Nöroplay" gibi konuların yanında çocuk merkezli, deneyimsel, gelişimsel ve "Theraplay" gibi oyun terapisi ekollerinin tartışıldığı sempozyum yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Klinik Psikolog ve Enstitü Başkanı Mehmet Teber, çocuk terapileri alanında kapsayıcı bir çatı ve alanında yol gösterici bir organizasyon olarak kurulduklarını belirtti.

Teber, en büyük hayallerinin Türkiye'de yapılmayan "Oyun Terapileri Sempozyumu" olduğunu, pandemi süreci ortaya çıkınca sempozyumu online olarak düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Sempozyumu büyük bir katılım ve beğeni ile gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Teber, "Sempozyumda 15 hocamız, 10 ülkeden, 60 şehirden, 650 katılımcıya seslendi. Neredeyse tüm çocuk terapisi ekolleri ve oyun terapisi ekolleri ülkemizde ilk defa aynı çatı altında bilimsel bir temelle ele alındı. Online yaparak mekan, şehir, ülke sınırlarını aştık." ifadelerini kullandı.