Oyun ve Etkinliklerle Kur'an Öğretimi

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) tarafından "Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Oyunlar ve Etkinlikler" kitabı hazırlandı.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) tarafından "Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Oyunlar ve Etkinlikler" kitabı hazırlandı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, kitabın tanıtımı amacıyla genel merkezde düzenlenen programa, din eğitimi alanında faaliyet yürüten 20 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile okul öncesi ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.



İLKE Derneği Başkanı ve YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, kitabın, meslek dersleri, Kur'an kursu ve okul öncesi öğretmenleri ile ebeveynlere hitap ettiğini aktardı.



Çocuk Eğitimleri Komisyonu Başkanı Elif Konar Özkan, Kur'an-ı Kerim ile ilgili öğretim yöntemleri konusunda önemli bir açık bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu alana katkı sunmak için hazırladıkları kitapta, öğreticilere güncel öğretim yöntemlerini gösteriyoruz. Bunun yanı sıra etkili ve doğru öğretim için birçok uygulama ve atölye çalışması yer alıyor. Bu çalışmada oyunlar ve etkinlikler hazırlanarak öğrencinin aktif katılımına ve üretken olmasına fırsat veriyoruz. Sunduğumuz yöntemlerle harflerin okunuşu açısından doğru, kalıcılık açısından etkili bir öğretim gerçekleşeceğine inanıyoruz."



Çocuk Eğitimleri Komisyonu Koordinatörü Ayşe Öztürk, kitabın iki bölümden oluştuğunu anlatarak, şu bilgileri verdi:



"Kitabı, çocukların dünyasında oyunların ve etkinliklerin önem ve işlevselliğini kabul ederek hazırladık. Öğrencilerin yaş, seviye ve bulunduğu çevre gibi unsurlar göz önüne alınarak etkinlik ve oyunlarda değişiklik yapılabilir. Birinci bölümde cüz eğitimi esas alınarak 'harfi tanıma ve sesini fark ettirme' etkinlikleri ile 'harf ve kelimeleri eğlenerek okuma' oyunları yer alıyor. İkinci bölümde tecvid, ezber ve yüzünden okuma öğretiminde kullanılabilecek oyunlar yer alıyor."

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