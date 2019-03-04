Son Dakika Haberleri: Oyun ve Etkinliklerle Kur'an Öğretimi

Oyun ve Etkinliklerle Kur'an Öğretimi

30 dakika önce

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) tarafından "Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Oyunlar ve Etkinlikler" kitabı hazırlandı.

Oyun ve Etkinliklerle Kur'an Öğretimi, System.String[]
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) tarafından "Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Oyunlar ve Etkinlikler" kitabı hazırlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kitabın tanıtımı amacıyla genel merkezde düzenlenen programa, din eğitimi alanında faaliyet yürüten 20 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile okul öncesi ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

İLKE Derneği Başkanı ve YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, kitabın, meslek dersleri, Kur'an kursu ve okul öncesi öğretmenleri ile ebeveynlere hitap ettiğini aktardı.

Çocuk Eğitimleri Komisyonu Başkanı Elif Konar Özkan, Kur'an-ı Kerim ile ilgili öğretim yöntemleri konusunda önemli bir açık bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alana katkı sunmak için hazırladıkları kitapta, öğreticilere güncel öğretim yöntemlerini gösteriyoruz. Bunun yanı sıra etkili ve doğru öğretim için birçok uygulama ve atölye çalışması yer alıyor. Bu çalışmada oyunlar ve etkinlikler hazırlanarak öğrencinin aktif katılımına ve üretken olmasına fırsat veriyoruz. Sunduğumuz yöntemlerle harflerin okunuşu açısından doğru, kalıcılık açısından etkili bir öğretim gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Çocuk Eğitimleri Komisyonu Koordinatörü Ayşe Öztürk, kitabın iki bölümden oluştuğunu anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kitabı, çocukların dünyasında oyunların ve etkinliklerin önem ve işlevselliğini kabul ederek hazırladık. Öğrencilerin yaş, seviye ve bulunduğu çevre gibi unsurlar göz önüne alınarak etkinlik ve oyunlarda değişiklik yapılabilir. Birinci bölümde cüz eğitimi esas alınarak 'harfi tanıma ve sesini fark ettirme' etkinlikleri ile 'harf ve kelimeleri eğlenerek okuma' oyunları yer alıyor. İkinci bölümde tecvid, ezber ve yüzünden okuma öğretiminde kullanılabilecek oyunlar yer alıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk, Bebekleri İçin 20 Bin TL'ye Oyun Evi Yaptırıyor Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun ve Etkinliklerle Kur'an Öğretimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]