Son Dakika Haberleri: Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti
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Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

1 saat önce

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayata veda etti.

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti, System.String[]
Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayata veda etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Cücenoğlu, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tuncer Cücenoğlu'nun yeğeni, oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi.
Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok." ifadeleriyle usta yazarın vefatını duyurdu.
Yazarın "Matruşka" oyununa 2018-2019 sezonunda ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Türk tiyatrosunun değerli yazarlarından Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Usta oyun yazarı, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Cücenoğlu'nun eserleri, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelendi.
Cücenoğlu, 2011'de 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.
Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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