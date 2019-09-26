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Oyunbozan

1 saat önce

"Oyunbozan"Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor.

"Oyunbozan"

Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor.

Oyunbozan

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:41 Kaynak: AA
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