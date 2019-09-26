Oyunbozan
1 saat önce
"Oyunbozan"Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:41 Kaynak: AA
"Oyunbozan"
Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor.
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