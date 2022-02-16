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"OyunBu | ThisPlay" sergisi Arter'de açıldı - Son Dakika

"OyunBu | ThisPlay" sergisi Arter'de açıldı

16.02.2022 14:58
"OyunBu | ThisPlay" sergisi Arter'de açıldı

Arter, 2022 programında yer alan yeni sergilerin ilkini "OyunBu | ThisPlay"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Arter, 2022 programında yer alan yeni sergilerin ilkini "OyunBu | ThisPlay"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği sergi, Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtları, çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor.

Arter'in birinci ve ikinci kat galerilerine yayılan sergi, rekabet, gerilim, şans, taklit gibi kavramların izini sürerek ziyaretçilerine bir oyun alanı açıyor.

Açılışta konuşan küratör Baykal, son yıllarda Arter koleksiyonunu grup sergilerle daha çok öne çıkarttıklarına dikkati çekerek, bu sergide oyun ve çocukluk kavramlarından yola çıktıklarını söyledi.

Baykal, eserlerden bazılarının doğrudan oyunu kendi malzemesi gibi kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun ve oyuna ilişkin kavramlar, sanatçıların imgelerinde başlayıp sanat yapıtıyla tamamlanan yolculuğuna sergi boyunca farklı düşünme, yorumlama ve üretim süreçleri eşlik ediyor. Sergide yer alan kimi yapıtlar doğrudan oyunun kendisini ve araçlarını sanat bağlamına taşırken, sıra dışı form ve boyutlar, beklenmedik buluşmalar ve şaşırtıcı ilişkilenme biçimleriyle oyunun kuralını bozup yeni anlamlar, öneriler ve sorulara aracılık ediyor. Sergide bir araya getirilen yapıtların bazıları ise sanatın tasarı ve üretim süreçlerindeki yöntem, tavır ve yaklaşımlar ile gündelik hayatın akışına aldırış etmeden kendi özgün dilini ve düzenini kuran oyunun şansa, belirsizliğe ve kaosa yer veren doğası arasındaki benzerlikleri ortaya koyuyor."

Sergide Gökçen Dilek Acay, Nevin Aladağ, Volkan Aslan, Selim Birsel, Barbara Bloom, Rada Boukova, Luchezar Boyadjiev, Claus Böhmler, Handan Börüteçene, George Brecht, Fatma Bucak, Jacob Dahlgren, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Ceal Floyer, Hreinn Fri?finnsson, İnci Furni, Leyla Gediz, Şakir Gökçebağ, Asta Gröting, Carla Guagliardi, Kristjan Gu?mundsson, Deniz Gül, Nilbar Güreş, Karl Horst Hödicke, Jytte Hoy, Peter Hutchinson, IRWIN (Miran Mohar), Pravdoliub Ivanov, Rolf Julius, Zilvinas Kempinas, Gunilla Klingberg, Zolt Kovac, George Maciunas, Jonathan Monk, Sirous Namazi, Navid Nuur, Füsun Onur, Erkan Özgen, Serkan Özkaya, Ebru Özseçen, Michal Pechoucek, Goran Petercol, Sophia Pompery, Anni Rapinoja, Dieter Roth, Sai (Chen Sai Hua Kuan), Karin Sander, Erinç Seymen, Hassan Sharif, Stuart Sherman, Viktor Takac, Cengiz Tekin, Andrea Tippel, Kata Tranker, Gabriela Vanga, Mariana Vassileva, Stefan Wewerka ve Maaria Wirkkala'nın eserleri yer alıyor.

Arter'in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden erişilebilir.

OyunBu | ThisPlay sergisi Arter'de açıldı
OyunBu | ThisPlay sergisi Arter'de açıldı
OyunBu | ThisPlay sergisi Arter'de açıldı
OyunBu | ThisPlay sergisi Arter'de açıldı

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Emre Baykal, Çocukluk, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'OyunBu | ThisPlay' sergisi Arter'de açıldı - Son Dakika


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