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Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı - Son Dakika

Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı

29.01.2022 10:48
Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin Irak'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda oyuncağın içine sakladığı 60 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin Irak'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda oyuncağın içine sakladığı 60 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Irak'tan İstanbul'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği tespit edilen yolcu otobüsü Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Ekipler, narkotik köpeği ile yolcular ve aracın bagajında arama yaptı. Yapılan aramada jandarma ekipleri köpeğin tepki verdiği hediye poşetini inceledi. Poşetin içinden çıkan oyuncağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden ekipler, oyuncağın içini açtıklarında 60 adet uyuşturucu hap olduğunu gördü.

Uyuşturucu hapların sahibi olduğu belirlenen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - BOLU

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Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı - Son Dakika
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