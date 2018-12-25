Oyuncağını Almak İsterken Beşinci Kattan Düştü
1 saat önce
Hatay'da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Hatay
'da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Defne
ilçesi Yeşilkent Mahallesi
'nde meydana geldi. Pencerenin sonunda bulunan oyuncağı almak için uzanan Nizamettin Sürmeli (12), dengesini kaybederek beşinci kattan düştü. Parke taşı döşeli zemine çakılan Nizamettin Sürmeli, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sürmeli'nin cesedi otopsi için Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Nizamettin Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye
Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanına defnedilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:25 Kaynak: İHA
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