Son Dakika Haberleri: Oyuncak Ayıdan Uyuşturucu Çıktı

Oyuncak Ayıdan Uyuşturucu Çıktı

3 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Oyuncak Ayıdan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kamışlı Bulvarı'nda uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan 38 VA 770 plakalı otomobilde narkotik köpek Paspas'ın da kullanıldığı aramada, oyuncak ayı içerisindeki poşette 343 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü E.A. ile araçtaki N.A. ve B.E. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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