Oyuncak ayısıyla 60 şehre uğrayıp organ bağışının önemini anlatacak - Son Dakika
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Oyuncak ayısıyla 60 şehre uğrayıp organ bağışının önemini anlatacak

06.05.2022 15:47
Oyuncak ayısıyla 60 şehre uğrayıp organ bağışının önemini anlatacak

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, yanına pelüş ayısı Zeynep'i de alarak motosikletiyle 40 gün boyunca 60 şehri dolaşıp organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturacak.

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, yanına pelüş ayısı Zeynep'i de alarak motosikletiyle 40 gün boyunca 60 şehri dolaşıp organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturacak.

Keleşoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Anıtpark'tan başlayacağı "Organ Bağışı Farkındalık Sürüşü"nün, derneğin "Umudu Yaşatmak İçin Sür Projesi"nin bir parçası olduğunu söyledi.

40 gün boyunca 60 ile uğrayacağı Türkiye turunu motosikletiyle ve tek başına gerçekleştireceğini belirten Keleşoğlu, "Türkiye'de kadavradan organ bağışı çok az. Bununla ilgili farkındalık oluşturabilmek için 1,5 metrelik oyuncak ayım Zeynep ile yola çıkacağım. Zeynep, yolcum olarak motosiklette arkamda oturacak." dedi.

"Türkiye turunda ayım için uygun kalp arayacağım"

Keleşoğlu, turla her yaştan bireyin organ bağışının önemiyle ilgili dikkatini çekmeyi hedeflediğini aktararak, "Ayımın kulağını uzuv kaybına uğrayıp organ bağışı yapılmış gibi değiştirdik. Türkiye turunda ayım için bir de uygun kalp arayacağım. İstanbul'da bir yerde bu kalp naklini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm organlarını bağışladığını bildiren Keleşoğlu, 2019'da bir böbreğini bir hastaya verdiğini dile getirdi.

Projenin, "yaşayan proje" olmasını istediklerini vurgulayan Keleşoğlu, bunun için her sene başka bir dernek üyesinin turu gerçekleştireceğini kaydetti.

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Organ Bağışı, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncak ayısıyla 60 şehre uğrayıp organ bağışının önemini anlatacak - Son Dakika


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