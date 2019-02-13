Son Dakika Haberleri: Oyuncak Bebeğe Dönüştüm! | The Bratz Challenge

Oyuncak Bebeğe Dönüştüm! | The Bratz Challenge

5 saat önce

Anzuu ile olan videoda çok fazla the bratz challenge videosu çekmemi istediniz.

Anzuu ile olan videoda çok fazla the bratz challenge videosu çekmemi istediniz. Ben de bu videoda makyajla bratz bebeğine dönüştüm. Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. Buna benzer farklı challenge önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. ?? Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:05 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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