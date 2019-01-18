Son Dakika Haberleri: Oyuncak Bebek İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Oyuncak Bebek İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

53 dakika önce

ZONGULDAK'ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi.

Oyuncak Bebek İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
ZONGULDAK'ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Devrek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan A.İ.B.'nin üzerini arayan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Çantasındaki oyuncak bebeğin içini kontrol eden jandarma, içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.İ.B., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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