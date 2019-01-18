Oyuncak Bebek İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
53 dakika önce
ZONGULDAK'ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi.
ZONGULDAK'ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul
'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Devrek
ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan A.İ.B.'nin üzerini arayan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Çantasındaki oyuncak bebeğin içini kontrol eden jandarma, içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.İ.B., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: DHA
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