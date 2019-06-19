Son Dakika Haberleri: Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında Serintepe Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen M.E. (17) isimli şahıs durdurarak arama yaptı. M.E'nin üzerinden 50 adet captogon hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı konumdaki baba Yasin E'nin (45) ikametinde yapılan aramada ise buzdolabının derin dondurucusu ve oyuncak bebeğin içine gizlenmiş bin 410 adet captagon hap, 64,37 gram esrar maddesi ve 11,32 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildiği sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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