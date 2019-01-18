Son Dakika Haberleri: Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı

14 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Devrek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan A.İ.B'nin üzerini arayan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlamadı.

Ekipler bunun üzerine şüphelinin çantasındaki oyuncak bebeği kontrol etti. Oyuncak içerisine saklanmış 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Devrek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Devrek, Güncel
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