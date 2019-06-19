Son Dakika Haberleri: Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı

36 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Yasin E. ile oğlu M.E. (17) gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Mağralı Ökkeş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.E.'yi durdurdu. M.E.'nin üzerine arayan polis, 50 captogon hap ele geçirdi. Babası Yasin E.'nin de uyuşturucu satıcısı olduğunu belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği Alf ile arama yapıldı. Alf'in çekyat üzerindeki oyuncak bebeğe tepki vermesi üzerine polis, bebeğin sırtında gizlenmiş captagon hap buldu. Arama sonunda evde bin 410 captagon hap ile 64 gram esrar, 11 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yasin E. ile oğlu M.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı DYP'den 23 Haziran açıklaması: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 23:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]