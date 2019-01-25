Son Dakika Haberleri: Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı

Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı

1 saat önce

İZMİT'te çocuk mağazasından oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı, System.String[]
İZMİT'te çocuk mağazasından oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Karabaş Mahallesi'nde 18 Ocak günü R.T.'ye ait çocuk mağazasında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen  İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri kamera kayıttılarından olayı gerçekleştiren 4 çocuğun kimliklerini tespit etti. Mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen G.Y. (12), F.Y. (14), B.S. (14) ve E.A. (14) çaldıkları oyuncaklarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Polis, İzmit, Güncel
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