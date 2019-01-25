Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı
1 saat önce
İZMİT'te çocuk mağazasından oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İZMİT'te çocuk mağazasından oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay Karabaş Mahallesi'nde 18 Ocak günü R.T.'ye ait çocuk mağazasında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen İzmit
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri kamera kayıttılarından olayı gerçekleştiren 4 çocuğun kimliklerini tespit etti. Mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen G.Y. (12), F.Y. (14), B.S. (14) ve E.A. (14) çaldıkları oyuncaklarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, sorgulanmak üzere Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:10 Kaynak: DHA
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