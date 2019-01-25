Son Dakika Haberleri: Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı (2)

Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı (2)

1 saat önce

ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDIİzmit'te bir mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.

Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı (2), System.String[]
ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

İzmit'te bir mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

İzmit, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor

Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor Suriyeli 2 Çocuğa Tecavüz Edildiği Skandalıyla Gündeme Gelen Yurt Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:33:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]