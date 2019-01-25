Oyuncak Çalan 4 Çocuk Yakalandı (2)
1 saat önce
ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDIİzmit'te bir mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI
İzmit'te bir mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
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