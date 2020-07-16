Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi - Son Dakika

Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi

Kahramanmaraş'ta drone pilotu Fatih Nar, oyuncak dronunu yerden 10 metre havalandırdığı için 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta drone pilotu Fatih Nar, oyuncak dronunu yerden 10 metre havalandırdığı için 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 yıldır medya ve tanıtım sektöründe vatandaşlara hizmet veren Fatih Nar, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini hem kamerası, hem de drone ile kayıt altına alıyor. Kentin tanıtımı adına yaptığı drone çekimleri sırasında 3 dakikalık kayıt alan Fatih Nar, dronunu 10 metre yerden yükselttiği için 8 bin lira idari para cezası uygulandı.


Drone uçurabilmek için Sivil Havacılık Kurumunda gerekli bilgilerin bulunduğunu söyleyen Nar, "Bizler Kahramanmaraş'ta hizmet veren bir firmayız. Firma olarak drone eğitimleri vererek uçuşlar yapıyoruz. Eğitimler sonunda sertifika verme yetkimiz de bulunuyor. Kentimizin drone görüntüleriyle tanıtımını yapıyoruz. Geçen günlerde ise 249 gramlık bir oyuncak statüsündeki bir drone ile yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir uçuş yaptık. 3 dakikalık da bir görüntü aldık. Bununla ilgili 8 bin lira gibi bir ceza yedik. Normal şartlarda drone uçurmak için ehliyet ve izin almak gerekiyor ve bizler uyguluyoruz. Fakat Sivil Havacılık Kurumu'nun sitesinde 500 gram ağırlığındaki drone uçurabilmek için herhangi bir ehliyet ya da izin almak gerekmiyor" dedi.


Drone uçuran meslektaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Nar, "Drone dünyada hızla gelişen bir teknoloji ve insanlar uçurmak istiyor. Artık ihtiyaç haline geldi ve Kahramanmaraş'ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge. Öncelikle yetkililerden açılmasını istiyoruz ve yasal çerçevede izin alıp uçmak istiyoruz. Ama uçuş yasak. Buradan tüm drone uçuran arkadaşlara sesleniyorum, dikkatli olun ve yasal çerçevede uçurun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi - Son Dakika
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