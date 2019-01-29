Son Dakika Haberleri: Oyuncak Dünyası, 38 Türk Firması ile Kapılarını Açıyor

Oyuncak Dünyası, 38 Türk Firması ile Kapılarını Açıyor

1 saat önce

DÜNYANIN en büyük oyuncak fuarı kabul edilen 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı, kapılarını yarın açıyor.

Oyuncak Dünyası, 38 Türk Firması ile Kapılarını Açıyor, System.String[]
DÜNYANIN en büyük oyuncak fuarı kabul edilen 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı, kapılarını yarın açıyor. 68 ülkeden 2203 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 38, Çin 330, Amerika ise 152 firma ile temsil ediliyor.

Oyuncak üreticileri, Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı'nda son teknoloji oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş yelpazeden ürünlerini başta çocuklar ile meraklıların beğenisine sunacak. Çocukların alınmadığı fuarı sadece uzman işadamları gezebilecek. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de Türk firmalarını tek tek ziyaret edecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 

Türkiye, Güncel
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