Oyuncak Dünyası, 38 Türk Firması ile Kapılarını Açıyor
1 saat önce
DÜNYANIN en büyük oyuncak fuarı kabul edilen 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı, kapılarını yarın açıyor.
DÜNYANIN en büyük oyuncak fuarı kabul edilen 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı, kapılarını yarın açıyor. 68 ülkeden 2203 firmanın katıldığı fuarda Türkiye
38, Çin
330, Amerika
ise 152 firma ile temsil ediliyor.
Oyuncak üreticileri, Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı'nda son teknoloji oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş yelpazeden ürünlerini başta çocuklar ile meraklıların beğenisine sunacak. Çocukların alınmadığı fuarı sadece uzman işadamları gezebilecek. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de Türk firmalarını tek tek ziyaret edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27
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