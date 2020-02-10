Oyuncak firmaları, deprem bölgesine bir tır oyuncak gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncak firmaları, deprem bölgesine bir tır oyuncak gönderdi - Son Dakika

Oyuncak firmaları, deprem bölgesine bir tır oyuncak gönderdi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'ya depremin ardından yardımlar gitmeye devam ediyor.

Oyuncak firmaları, deprem bölgesine bir tır oyuncak gönderdi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'ya depremin ardından yardımlar gitmeye devam ediyor. İstanbul'da çok sayıda firmanın katılımıyla toplanan bir tır dolusu oyuncak, deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıktı.


İstanbul İSTOÇ'ta faaliyet gösteren çok sayıda oyuncakçı firmasının katkılarıyla yaklaşık bir tır dolusu oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar Elazığ ve Malatya'daki çocuklara gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi. Depremin ardından bölgeye gıda, battaniye gibi birçok yardımın gittiğini belirten TOY KOOP Genel Başkanı Ender Mıcık, depremden etkilenen çocuklar için de oyuncak gönderdiklerini söyledi.


Türkiye'de kooperatif olarak oyuncak imalatçılarını bir araya getirip bir OSB kurma projelerinin olduğunu da ifade eden TOY KOOP Genel Başkanı Ender Mıcık, "Necip milletimizin Elazığ ve Malatya'daki depremden dolayı her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını biliyoruz. Gıda, çocuk bezi, battaniye gibi sorunlarının olmadığını ama çocukların oyuncak konusunda muztarip olduğu yönünde bize bilgi geldi. Biz de kooperatif üyelerimiz ve sektörün derneği olan OYDER ile birlikte burada oyuncak faaliyetinde bulunan arkadaşlarımıza rica ettik. Herkes gönlünden koptuğu şekilde elinden gelen yardımı sağlayarak oradaki çocuklarımızın depremden dolayı hüzünlenmesinin etkisini kırmak adına oyuncaklarımızı gönderiyoruz. Bir tıra yakın oyuncağımızı bugün itibariyle gönderiyoruz. Orada AFAD aracılığıyla dağıtılacağının bilgisi bize verildi. Ülkemizin çocuklarının bu ülkenin geleceği olduğu bilinci içinde yarınları emanet edeceğimiz çocuklara elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz" dedi.


Toplanan oyuncaklar Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak için AFAD toplanma merkezine gönderildi. - İSTANBUL

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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