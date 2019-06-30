Son Dakika Haberleri: Oyuncak Hikayesi 4, Gişe Hasılatında Bu Hafta da Liderliğini Koruyor
Son Dakika Teknoloji Haber

Oyuncak Hikayesi 4, Gişe Hasılatında Bu Hafta da Liderliğini Koruyor

5 dakika önce

Oyuncak Hikayesi serisinin dördüncü filmi, bu haftayı da lider olarak kapattı.

Oyuncak Hikayesi 4, Gişe Hasılatında Bu Hafta da Liderliğini Koruyor, System.String[]
Disney ve Pixar'ın yapımcısı olduğu Oyuncak Hikayesi 4, ABD'de 1 haftada 57,9 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı ve haftanın liderliğini ele geçirdi. Dünya genelinde 80,6 milyon dolar hasılata ulaşan film, ülkemizde ise Box Office Türkiye verilerine göre 1 haftada 3.036.257 TL hasılat yaparak 194.355 seyirciye ulaştı.



Bu haftanın popüler filmlerinden "Annabelle Comes Home" da 20,4 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşerek beklentilerin altında kaldı. Üçüncü sırada ise 17 milyon dolarla müzik grubu Beatles'tan esintiler taşıyan Yesterday filmini görüyoruz.

Aylardır beklenen "Spider-Man: Far From Home" ise Çin, Japonya ve Hong Kong sinemalarında vizyona bu hafta sonu itibariyle girdi. İlk hafta sonu itibariyle sadece bu üç ülkede toplamda 111 milyon dolar hasılat yapan film, 5 Temmuz günü dünya genelinde vizyona girdiğinde yeni rekorlara imza atabilir. Önümüzdeki hafta itibariyle bu filmin tüm istatistiklerini de sizlerle paylaşıyor olacağız.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:37 
gişe hasılatı, film, gişe, oyuncak, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncak Hikayesi 4, Gişe Hasılatında Bu Hafta da Liderliğini Koruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]