Oyuncak Hikayesi 4, Gişe Hasılatında Bu Hafta da Liderliğini Koruyor

Disney ve Pixar'ın yapımcısı olduğu Oyuncak Hikayesi 4, ABD'de 1 haftada 57,9 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı ve haftanın liderliğini ele geçirdi. Dünya genelinde 80,6 milyon dolar hasılata ulaşan film, ülkemizde ise Box Office Türkiye verilerine göre 1 haftada 3.036.257 TL hasılat yaparak 194.355 seyirciye ulaştı.Bu haftanın popüler filmlerinden "Annabelle Comes Home" da 20,4 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşerek beklentilerin altında kaldı. Üçüncü sırada ise 17 milyon dolarla müzik grubu Beatles'tan esintiler taşıyan Yesterday filmini görüyoruz.Aylardır beklenen "Spider-Man: Far From Home" ise Çin, Japonya ve Hong Kong sinemalarında vizyona bu hafta sonu itibariyle girdi. İlk hafta sonu itibariyle sadece bu üç ülkede toplamda 111 milyon dolar hasılat yapan film, 5 Temmuz günü dünya genelinde vizyona girdiğinde yeni rekorlara imza atabilir. Önümüzdeki hafta itibariyle bu filmin tüm istatistiklerini de sizlerle paylaşıyor olacağız.