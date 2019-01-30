Son Dakika Haberleri: Oyuncak Kamyonun Üzerine Düşen Bebek Öldü

Oyuncak Kamyonun Üzerine Düşen Bebek Öldü

55 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, oyuncak kamyonun üzerine düşerek boğazı kesilen bebek yaşamını yitirdi.

Oyuncak Kamyonun Üzerine Düşen Bebek Öldü, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde, oyuncak kamyonun üzerine düşerek boğazı kesilen bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 yaşındaki bebek Huriye Naz Aksel, beşikten yerdeki oyuncak kamyonun üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle boğazı kesilen bebeğin annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Çine, Güncel
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