Oyuncak Kardeşliği" ile Çocukların Yüzünü Güldürdüler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden bir grup öğrenci, topladıkları oyuncakları hediye ettikleri köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden bir grup öğrenci, topladıkları oyuncakları hediye ettikleri köy çocuklarının yüzünü güldürdü.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri iki ay önce başlattıkları "oyuncak kardeşliği" kampanyasıyla köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırmak üzere 500'ün üzerinde oyuncak topladı.



Esnaf, vatandaşlar ve yakınlarından topladık oyuncakları gençlik merkezinde hediye paketi haline getiren üniversiteliler, Burdur'un merkeze bağlı Kayış ve Beşkavak köylerine giderek oyuncakları ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine hediye etti.



İlk defa oyuncağı olduğunu belirten bazı öğrencilerin sevinci ve gözlerindeki mutluluk görenleri duygulandırdı.



Kampanyayı hayata geçiren Cemre Zantur, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceleri bir arkadaşıyla başlattıkları oyuncak toplama kampanyasına daha sonra 50 kişinin katıldığını söyledi.



Çok fazla çocuğa ulaşmak istedikleri için oyuncakları toplarken zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Zantur, "Beklediğimizden çok daha fazla oyuncağa ulaştık ve çocuklar çok mutlu oldu." dedi.



Şevval Dağ da "Oyuncak kardeşliği" kampanyasıyla köy okullarında eğitim gören çocukların yüreklerine dokunduklarını ifade ederek "Oyuncakları çocuklara verdik ve çok mutluyuz. Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.



Gençlik merkezi gönüllüsü Salih Demir de ev sahipliği yaptıkları kampanyada yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.



İlkokul öğrencisi Gülizar Demir de oyuncağını çok beğendiğini, kendisine bebekleri hediye edenlere teşekkür ettiğini ifade etti.



Kampanyanın haziran ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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