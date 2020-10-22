Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk - Son Dakika

Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk

22.10.2020 08:33
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk, System.String[]

TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, pandemi döneminde vatandaşların evlerine kapanmasıyla oyuncak sektörünün hareketlendiğini söyledi.

TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, pandemi döneminde vatandaşların evlerine kapanmasıyla oyuncak sektörünün hareketlendiğini söyledi. Ailelerin pandemi nedeniyle bir arada olduğunu ve bu durumun grup oyunlarının satışını pik noktaya ulaştırdığını söyleyen Mıcık, "Aile içi iletişim çok hızlandı. Bu da sektör olarak grup oyunlarının pik yapmasına yol açtı. Yani 'yok sattı' diyebiliriz. Oyuncağın satışını bir kenara bırakalım toplum olarak iletişim ağını kurmuş olduk aileler arasında" dedi.

TOY-KOOP Başkan Ender Mıcık, pandemi döneminde insanlar evden çıkmayı pek tercih etmediği için aile içi iletişimin arttığını söyledi. Bazen şerlerin hayra dönüşebileceğini söyleyen Mıcık, daha önce insanların ellerinde tablet, bilgisayar, cep telefonları ile bir kenara çekilip, kendi bireysel dünyasında empati kurmadan kendi hayatını yaşamaya çalıştığını ifade etti. Ailelerin pandemi nedeniyle bir arada olduğunu belirten Mıcık, bu durumun grup oyunlarının satışını pik noktaya ulaştırdığını kaydetti. Mıcık, "Aile içi iletişim çok hızlandı. Bu da sektör olarak grup oyunlarının pik yapmasına neden oldu. Yani yok sattı diyebiliriz. Sektör aslında buna hazırlıklı değildi. Çünkü bu grup oyunları, genelde sektörün kışın sattığı ürünler. İnsanların eve kapandığı dönemde çok pik yapardı. Ama bu sefer komple ailece olması stok anlamında biraz sıkıntı yaşattı. Çıkan mal gidiyor ve siparişlere yetişemez duruma gelindi. En azından ben şunu görüyorum, oyuncağın satışını bir kenara bırakalım toplum olarak iletişim ağını kurmuş olduk aileler arasında. Çocuk, anne, baba bu duyguları paylaştılar. Bu oyuncak sektörü adına da ülkemiz adına da sevindirici bir durum."

'OYUNCAĞI EĞİTİM ARACI OLARAK GÖRMELİYİZ 'Türkiye'nin oyuncağa çocuk başına en az harcama yapan ülkeler arasında bulunduğunu söyleyen Ender Mıcık, şöyle konuştu: "Bunun için de bir tablet bilgisayar veya bir telefonla çocuğu oyalamaya çalışılıyor. Ama baktığımız zaman ileriye dönük, bugün aile ekonomisine biraz daha o şekilde katkısı olabilir diye düşünebiliriz. Ama ileriye dönük baktığımız zaman bunun çocukların gelişiminde çok büyük zararlar olduğunu göreceğiz. Çünkü oyunlar genelde hep savaş ve kavgayla ilgili oyunlar. Bugün oyuncak aslında oynayarak öğrenilen bir emtia. Bir obje olarak görmemiz lazım. Çünkü çocuk bununla oynadığı zaman işte ışığıyla, sesiyle, müziği ile elle dokunarak kendi bir hayal gücünü kuruyor. Bunun en bariz örneğini geçen Gaziantep Teknofest'te gördük. Belki orda o çocuklar şu anda mühendis olacaklar. İşte bunları bu hayal gücü ile buraya getirdiler. Onun için oyuncağı biraz eğitim aracı olarak görmek lazım. Hem bu çocukların empati kurmasını, grup olarak bir arada oyun oynamasını sağlıyor. Biz mesela ufakken mahalle oyunları oynayarak yetiştik. Biraz canlılık vardı. Şu anda arkadaşlık diye bir şey kalmıyor. Herkes bir arada olduğu zaman bakıyorsunuz WhatsApp ile görüşüyor. Sanki böyle başka bir şey oldu bu teknoloji. Bunun için oyuncağa önem vererek çocuklarımızı oyuncakla eğitmemiz lazım. Oyuncak dediğim gibi aile bütçeleri için baya bir sıkıntı yaratıyor. Dünyada İngiltere en fazla oyuncağa para harcayan ülke, 438 dolar yıllık çocuk başı oyuncak harcaması. Bizde ise 15 dolar civarında."'OYUNCAKTA KDV'NİN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

TOY-KOOP Başkan Ender Mıcık, hükümetin geçen günlerde bazı ürünlerde vergi düşürdüğünü, aynı düşüşü oyuncakta da beklediklerini söyledi. Mıcık, "Oyuncak oynayalım öğrenelim, aslında bir nevi öğreti aracı. Biz burada KDV'nin düşmesini bekliyoruz. Oyuncakta KDV düştüğü zaman en azından çocukları tabletlerden, telefonlardan, bilgisayarlardan kurtararak hem eliyle, gözüyle, sesiyle sağlayan bir emtia, oyuncak. Geçmişe dönük bile çocuklar oyuncak ile oynuyormuş. Bir tahta bile bir oyuncak yaratabiliyordu. Ama şu anki çocukların öyle bir heyecanı yok. Türkiye'ye baktığımız zaman bugün sanayicilerin alt yapısı böyle gelişmiştir. Ama şu anki nesil ise elinde telefon hayalinde başka bir şey yok. Bireysel tek başına ileriye dönükte toplumsal faaliyetler de büyük bir sıkıntı olacak bu" diye konuştu.


Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk
Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk

Cep Telefonu, Türkiye, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncak Kooperatifi Başkanı: Pandemide aile arasında iletişim ağını kurduk - Son Dakika

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