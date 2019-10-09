Son Dakika Haberleri: Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

BOLU'da, polisin arama yaptığı otomobilde bulunan oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı.

Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

BOLU'da, polisin arama yaptığı otomobilde bulunan oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü M.Ş.(36) ile beraberindeki K.Ş.'nin (41) üzerinde uyuşturucu bulundu. Otomobilde yapılan aramada da polis, oyuncak köpeğin başını gövdesinden ayırdığında 2.25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Toplam 19.55 gram skunk, 3.12 gram metamfetamin ve 26 mermi ile yakalanan M.Ş. ve K.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. serbest bırakılırken, M.Ş. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:37 Kaynak: DHA
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