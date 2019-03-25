Son Dakika Haberleri: Oyuncak Kumbarasıyla Çocukları Sevindirdiler

Oyuncak Kumbarasıyla Çocukları Sevindirdiler

37 dakika önce

İzmir'de bir okulda başlayan 'Haydi Sen de Oyna' projesi çığ gibi büyüyerek 14 okulu da kapsamına aldı.

Oyuncak Kumbarasıyla Çocukları Sevindirdiler, System.String[]
İzmir'de bir okulda başlayan 'Haydi Sen de Oyna' projesi çığ gibi büyüyerek 14 okulu da kapsamına aldı. Proje kapsamında okullarda kurulan oyuncak kumbarasına öğrenciler tarafından oyuncak atıldı, o oyuncaklar hiç oyuncağı olmamış çocuklara ulaştırıldı.

İzmir'deki Görece Mustafa Kemal Ortaokulu'nda görevli Aslı Türk isimli öğretmen tarafından başlatılan 'Haydi Sen de Oyna' projesine katılan 14 okuldan öğretmen, kendi okullarında birer adet oyuncak kumbarası oluşturdu. 45 öğrenci de oyuncaklarını tanımadığı bir arkadaşına hediye etmek amacıyla kumbaraya attı. Kumbara dolduğunda bu oyuncaklar çeşitli illerde daha önce hiç oyuncağı olmamış çocuklara gönderilecek.

Öğrencilere paylaşma, dayanışma, empati, yardımlaşma gibi değerleri kazandırmak amacıyla yapılan projeyle kullanılmadan bekleyen birçok oyuncak dolaptan çıkarak oyuncaksız büyüyen çocukları sevindirecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

İzmir, Yaşam
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