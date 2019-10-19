Oyuncak kütüphanesi köy çocuklarının

Bartın'da köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi 0-6 yaş grubu çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve ailelerinin de bu yönde desteklenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen oyuncak kütüphanesi, çocukların adeta "ikinci yuvası" oldu.

Bartın Valisi Sinan Güner'in eşi Beyhan Güner'in girişimleriyle, köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okul öncesi çağındaki çocuklarının gelişimlerinin takip edilmesi ve onlara oyuncaklarla oynama imkanı sağlanması amacıyla Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından proje hazırlandı.

Bartın Valiliğince desteklenen proje kapsamında, SYDV yardımlarından yararlanan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklar için oyun alanı oluşturulan, çocuklara ve ailelerine ödünç oyuncak verilmesinin yanı sıra hikaye okuma, resim, müzik, drama ve kukla gibi atölye çalışmalarının yapıldığı oyuncak kütüphanesi kuruldu.

Valilik binasında, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde açılan kütüphaneden yaklaşık 500 çocuk faydalanıyor.

- "Eğitim erken başlarsa yaşam başarısı artıyor"

Beyhan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuk annesi olduğunu ve çocukların her zaman "el bebek gül bebek" büyütülemediğini söyledi.

Ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yardımcı olmak adına yola çıktıklarını anlatan Güner, "Bu hep aklımdaydı. Bir anne olarak diğer çocukların da mutlu olmasını istedim ve böyle bir projeyi hayata geçirmiş olduk." dedi.

SYDY'den yardım alan ailelerin, oyuncağa erişemeyen, kreşe ve anaokuluna gidemeyen çocuklarına yönelik bir alan hazırladıklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"O çocuklarımız burada çocuk gelişimcilerimizin, psikologlarımızın, doktorlarımızın gözetimi altında oyun oynamayı, sosyalleşmeyi öğrensinler ve gelişimleri de takip edilsin istedik. Burada yaklaşık 6 aylık süreçte 500 çocuğumuza hem eğitim verdik hem de kukla, drama, kitap okuma gibi farklı etkinlikler yaptık. Yine doktorlarımız burada birkaç çocuğumuzun otistik olduğunu tespit etti ve tedavilerine erken başlanması sağlandı. Ailelere de çocuk bakımı, eğitim, beslenme, çocuk disiplini gibi alanlarda eğitimler veriyoruz."

Çocukların, aileleriyle evlerinden alınarak servislerle kütüphaneye getirildiğini aktaran Güner, "Daha evinin kapısından dışarı çıkmamış, hiçbir insanla tanışmamış, anne babasının dışında kimseyi görmemiş çocuklar da burada sosyalleşiyor. Özellikle 0-6 yaş çocuklarda eğitim erken başlarsa okullarda eğitim başarısı, ilerideki yaşam başarısı artıyor." diye konuştu.

- "Çocuklardaki erken gelişim bozuklukları da teşhis ediliyor"

Proje sorumlusu Şeyma Usta da amaçlarının çocuklarda oyun veya oyuncak bağımlılığı oluşturmak olmadığını, sokağa, bahçeye çıkamayan çocukların kütüphanede arkadaşlarıyla oyun oynayarak kaliteli eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Aileleri de evde çocuklarını bekleyen bireyler olmaktan çıkarıp geleneksel el sanatları kurslarına yönlendirerek aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağladıklarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Bunun yanında aile ve çocuk psikolojisi, çocuk gelişimiyle ilgili eğitimler vererek bu konuda da gelişmelerine katkı sunuyoruz. Doktorumuz aracılığıyla çocuklarımızda erken gelişim bozuklukları varsa bunlar teşhis ediliyor. Velilerimiz çok memnun ve yoğun talep var. Bu sayede ilimizdeki tüm 0-6 yaş gruplarına da hizmet vermeye başladık. Konuşma ve iletişim bozukluğu olan, sorumluluk bilinci, sınır, kural koyma gibi alanlarda problem yaşayan çocuklarımız vardı. Bu çocuklarımızı akranlarıyla iletişime geçerek, beraber oyun oynayarak, oyuncaklarını toplayarak sorumluluklarını bilen, sınırları ve kuralları sağlayabilen, akranlarıyla veya öğretmenleriyle rahat iletişime geçen çocuklar haline getirmeye başladık."

- "Burada hiç görmediğimiz oyuncakları gördük"

Velilerden Zeynep Köse ise 5 aydır çocuğuyla kütüphaneye geldiğini belirterek, "Çocuğum evden çıkabilen bir çocuk değildi. Burada hiç görmediğimiz oyuncakları gördük. Arkadaşlarıyla daha uyumlu hale geldi, konuşması bile değişti. Uygulamadan çok memnunuz." dedi.

Sevinç Karaş da 5 aydır kütüphaneye gelen 6 yaşındaki çocuğunun önceki günlere göre çevresiyle daha uyumlu hale geldiğini dile getirdi.