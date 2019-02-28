Son Dakika Haberleri: Oyuncak Merdivene Başı Sıkışan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Oyuncak Merdivene Başı Sıkışan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı

17 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evdeki oyuncak kaydırağa başı sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sorası kurtarıldı.

Oyuncak Merdivene Başı Sıkışan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evdeki oyuncak kaydırağa başı sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sorası kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Ö.Ö. evde plastik oyuncak kaydırakta oynamaya başladı. Bir süre sonra oyuncak kaydırağının basamaklarının arasına başını sokak Ö.Ö., kendi çabası ile çıkamayınca ağlayamaya başladı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi, durumu görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı kaydırağın basamaklarını esneterek kurtardı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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