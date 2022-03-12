Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

12.03.2022 12:13
Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

HATAY'da, trafik uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da, trafik uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesinde bölge trafik uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi, gözaltına alındı. K.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.A., A.H. ile F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı
YORUMLAR
500
Cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı Cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı Adana'da un içinden 5 bin 785 paket kaçak sigara çıktı Adana'da un içinden 5 bin 785 paket kaçak sigara çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement