Son Dakika Haberleri: Oyuncak Müzesi'nde Masal Atölyesi

Oyuncak Müzesi'nde Masal Atölyesi

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oyuncak Müzesi 21 ve 22 Aralık'ta Yazar ve Eğitimci Bakış Kutlu'nun katılacağı Masal Atölyesi etkinliğini düzenliyor.

Oyuncak Müzesi'nde Masal Atölyesi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oyuncak Müzesi 21 ve 22 Aralık'ta Yazar ve Eğitimci Bakış Kutlu'nun katılacağı Masal Atölyesi etkinliğini düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, çocuklar için özel bir program hazırladı. 21 Mayıs Cuma günü saat 13.30 ve 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de An Koleksiyon Serisi Yazarı Eğitimci Bakış Kutlu'nun konuk olarak katılacağı Masal Atölyesi Etkinliği gerçekleştirilecek. Bakış Kutlu, çocuklara kendi yazdığı masalları anlatacak. Yazar sonrasında çocuklara masalları neden dinmeleri gerektiği, nasıl masal anlatılır gibi konularda bilgi verecek. Yazar ve çocuklar dinledikleri masallarla ilgili resim yapacaklar. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Aralık, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:32:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncak Müzesi'nde Masal Atölyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]