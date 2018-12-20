Oyuncak Müzesi'nde Masal Atölyesi
2 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oyuncak Müzesi 21 ve 22 Aralık'ta Yazar ve Eğitimci Bakış Kutlu'nun katılacağı Masal Atölyesi etkinliğini düzenliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oyuncak Müzesi 21 ve 22 Aralık
'ta Yazar ve Eğitimci Bakış Kutlu'nun katılacağı Masal Atölyesi etkinliğini düzenliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, çocuklar için özel bir program hazırladı. 21 Mayıs Cuma günü saat 13.30 ve 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de An Koleksiyon Serisi Yazarı Eğitimci Bakış Kutlu'nun konuk olarak katılacağı Masal Atölyesi Etkinliği gerçekleştirilecek. Bakış Kutlu, çocuklara kendi yazdığı masalları anlatacak. Yazar sonrasında çocuklara masalları neden dinmeleri gerektiği, nasıl masal anlatılır gibi konularda bilgi verecek. Yazar ve çocuklar dinledikleri masallarla ilgili resim yapacaklar. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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