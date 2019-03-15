Oyuncak Silahla PTT'yi Soymuştu Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Oyuncak silahla PTT'yi soymuştu adliyeye sevk edildi Oyuncak silahlı soyguncu 'Banka borcum yüzünden' dediBURSA - Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan soyguncu adli makamlara sevk edildi.
Oyuncak silahla PTT
'yi soymuştu adliyeye sevk edildi
Oyuncak silahlı soyguncu 'Banka borcum yüzünden' dedi
BURSA - Bursa
'da oyuncak silahla PTT'yi soyan soyguncu adli makamlara sevk edildi. Soyguncu kendisini görüntüleyen gazetecilere "Banka borçlarım yüzünden yaptım" dedi.
Bursa'nın Osmangazi
ilçesine bağlı Sırameşeler mahallesindeki bir PTT şubesine silahla girerek kasadaki 3 bin 300 lirayı gasp eden 24 yaşındaki M.D. gasp büro amirliğince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.D. çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere soygunu banka borçları yüzünden yaptığını söyledi. Elindeki silah oyuncak çıkan soyguncu, "Soygunu borçlarım yüzünden yaptım. Bankaya borcum vardı" dedi. Soyguncunun savcılık sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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