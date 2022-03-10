Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı

10.03.2022 14:10
Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı

Sultanbeyli'de 3 şahıs çarşaf giyerek ellerine aldığı oyuncak silahlarla girdikleri marketi soymaya çalıştı.

Sultanbeyli'de 3 şahıs çarşaf giyerek ellerine aldığı oyuncak silahlarla girdikleri marketi soymaya çalıştı. Market sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde 31 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 3 çarşaflı şahıs cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Markette oyalanan şüpheliler daha sonra ofis bölümüne yöneldi. Yanlarında getirdikleri silahları çıkaran şüpheliler market görevlisi E.G.'yi silahla tehdit ederek paraları almak istedi. Market sahibinin şüphelilere direnmesi üzerine şahıslar ellerindeki silahları düşürüp olay yerinden kaçtı. Market sahibi ise soluğu polis karakolunda aldı. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelerin izini sürdü. Görüntülerde, şüphelerin kadın kılığına giren erkek oldukları tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelerin tek tek kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Konuyla ilgisi olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Yapılan operasyon ile gözaltına Erkan T., Mete K., Mustafa Ş., ve Umut T., Emniyete getirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı
Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı
Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı

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Pazartesi, Market, Gasp, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan çarşaflı şahıslar yakalandı - Son Dakika


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