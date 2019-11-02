Son Dakika Haberleri: Oyuncak silahla soyguna kalkıştı, müşteriler durdurdu
Son Dakika Güncel Oyuncak silahla soyguna kalkıştı, müşteriler durdurdu

Oyuncak silahla soyguna kalkıştı, müşteriler durdurdu

6 saat önce

Rusya'da oyuncak silahla markete dalan bir kişi, o sırada alışveriş yapan müşteriler tarafından durduruldu.

Oyuncak silahla soyguna kalkıştı, müşteriler durdurdu, System.String[]

Rusya'da oyuncak silahla markete dalan bir kişi, o sırada alışveriş yapan müşteriler tarafından durduruldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Aleksin kentinde meydana geldi. Elindeki oyuncak silahla markete giren 41 yaşındaki adam, silahını göstererek marketteki çalışan ve müşterileri tehdit etti. O sırada silahın oyuncak olduğunu fark eden bir müşteri, eliyle uzanarak silahı tutmaya çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından soyguncuya arkadan yaklaşan başka bir müşteri, soyguncuyu diğer müşterinin de yardımıyla yere yatırarak durdurdu.

Yerel medya, 41 yaşındaki soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığını ve yapılan muayenede alkollü olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncunun markete girişi

-Silahını gösterme anı

-Müşterinin silaha uzanmaya çalışması

-Kısa süreli itişme anları

-Diğer müşterinin soyguncuyu arkadan yaklaşarak tutması

-Soyguncunun yere yatırılması


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:29 Kaynak: DHA
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