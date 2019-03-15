Son Dakika Haberleri: Oyuncak Silahlı Soyguncu Tutuklandı

Oyuncak Silahlı Soyguncu Tutuklandı

45 dakika önce

Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oyuncak Silahlı Soyguncu Tutuklandı, System.String[]
Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesini oyuncak silahla soyan M.D. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiğini söyleyen zanlı, savcılık ifadesinde de aynı şeyleri tekrar etti. Çaldığı parayla borçlarını ödediğini söyleyen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

Bursa, PTT, 3. Sayfa
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