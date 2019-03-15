Oyuncak Silahlı Soyguncu Tutuklandı
5 dakika önce
Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandıBURSA - Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı
BURSA - Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesini oyuncak silahla soyan M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiğini söyleyen zanlı, savcılık ifadesinde de aynı şeyleri tekrar etti. Çaldığı parayla borçlarını ödediğini söyleyen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:08 Kaynak: İHA
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