Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli yakalandı! - Son Dakika
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Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli yakalandı!

07.06.2022 12:36
Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli yakalandı!

Adana'da girdiği akaryakıt istasyonunda 2 pompacının üzerlerindeki 1200 TL'yi gasbedip kaçan Hanifi Sönmez ekipler tarafından yakalanıp, tutuklandı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Sönmez'in soygunda kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu anlaşıldı.

5 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yüzünde kar maskesi akaryakıt istasyonuna giren kişi, belinden çıkardığı tabanca ve elindeki bıçakla 2 pompacıyı tehdit etti. Şüpheli, çalışanların üzerlerindeki 1200 TL'yi aldı.

Daha sonra istasyonun marketine giren şüpheli, tabancayla kasiyeri tehdit edip, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, tespit edilmemek için pompaların yanındaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

"ELİNDE BIÇAK VE TABANCA VARDI"

Çalışanlar ihbarıyla olay yerine özel harekat polisinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, çalışanların ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Pompacılardan Süleyman Basır, "Müşterilere akaryakıt verdiğim sırada maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve tabanca vardı, bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları alıp, istasyondaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı" dedi.

SOYGUNDA KULLANDIĞI TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Hanifi Sönmez olduğunu belirledi. İstasyon çevresinde arama yapan ekipler, Sönmez'i aynı mahalledeki bir ara sokakta yakaladı. Sönmez'in üst aramasında olayda kullandığı tabanca, iki bıçak ve maske ele geçirildi.

Gasbettiği paralar ise bulunamadı. İncelemede soygunda kullanılan tabanca ise oyuncak çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hanifi Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli yakalandı! - Son Dakika

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