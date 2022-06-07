Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı

07.06.2022 09:43

Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktıADANA Adana'da girdiği akaryakıt istasyonunda iki pompacıdan yaklaşık bin lira gasp eden zanlının tabancasının oyuncak olduğu ve olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı

ADANA Adana'da girdiği akaryakıt istasyonunda iki pompacıdan yaklaşık bin lira gasp eden zanlının tabancasının oyuncak olduğu ve olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Belinden çıkardığı tabanca ve elindeki bıçakla 2 pompacıyı tehdit eden şüpheli, 1200 lira aldı. Daha sonra istasyonun marketine giren şüpheli, tabancayla kasiyeri tehdit edip, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, tespit edilmemek için pompaların yanındaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonu çalışanların ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polisinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun çevresini ve bölgeyi abluka altına aldı. Gasp edilen pompacılardan Süleyman Basır, "Müşterilere akaryakıt verirken, maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve silah vardı. Bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları alıp, istasyondaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı" diye konuştu.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Hanifi S. olduğu belirlendi. Çevrede arama yapan ekipler, Hanifi S.'yi aynı mahalledeki bir ara sokakta yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı oyuncak tabanca, iki bıçak ve maskesi ele geçirildi. Gasp ettiği paralar ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hanifi S. tutuklandı.

Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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