OYUNCAK TRAKTÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

ADANA'da uyuşturucu sattığı belirlenen Halil A.?nın evindeki oyuncak traktör ile şarj aletine gizlenmiş 12,28 gram esrar ve 4,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Halil A. ile dini nikahlı eşi Zeynep K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Halil A.?nın evine baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, oyuncak traktör içerisine gizlenmiş 12,28 gram esrar, şarj aleti içerisinden de 4,38 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli Halil A. ile dini nikahlı eşi Zeynep K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.