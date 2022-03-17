Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı - Son Dakika
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Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

17.03.2022 07:23
Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismi "Sora-Q" olarak açıklandı.

Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.

Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.

Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, "Sora-Q"nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.

"Sora-Q"nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

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Robot, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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