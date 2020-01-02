Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı - Son Dakika

Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerinden oyuncak ve tablet ile başka bir iş yerinden matkap seti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandıŞehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi iki şahıs yakalandı.

Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yerinden oyuncak ve tablet ile başka bir iş yerinden matkap seti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi iki şahıs yakalandı. Batıkent Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 2 şüpheli şahsın hırsızlık yapmaya çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan kovalamaca sonucu şüpheliler suçüstü yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden bir adet matkap seti, iki ayrı iş yerinden çalındığı tespit edilen tablet ve oyuncak ele geçirildi. Çalıntı malzemeler tekrar sahiplerine teslim edildi.


Çok sayıda suç kayıtları bulunduğu anlaşılan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu
Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:15 Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada - Son Dakika Haber
17:09 Kabil'de sokaklar beyaza büründü - Son Dakika Haber
17:07 Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada - Son Dakika Haber
17:07 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Son Dakika Haber
17:02 TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (1) - Son Dakika Haber
16:51 Son Dakika: Saadet Partisi oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Son Dakika Haber
16:30 Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]