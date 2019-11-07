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Oyuncak yüklü tır otoyolda yandı

7 saat önce

Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandıADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.

Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandı

ADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.

Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda alev aldı. Arka lastiklerinin patlaması sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark eden sürücü Abdulkadir Ünal, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-

Oyuncak yüklü tır otoyolda yandı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
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