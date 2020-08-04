Oyuncak zannetti, akrep çıktı - Son Dakika

Ankara'nın Haymana ilçesinde karı-koca, akrep sokması sonucu zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Haymana'nın Cihanşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda F.K. ve eşini akrep soktu. Olayı anlatan F.K. gece yatağa girdiğinde yatağın içine girdiğinde gözüne bir şey çarptığını belirterek, "3 yaşındaki çocuğun oyuncağı sandım. Elimle alıp yataktan çıkarmak istememle elimi ısırması bir oldu. Elimi ısırması ile fırlatınca eşimin üzerine düşen akrep, eşimi de soktu. Gece saat 2.00 sıralarında Haymana Devlet Hastanesine getirildik. Bir gün yatırdılar tedavi altına aldılar. Çok şükür şu an durumumuz iyi. Buna da şükür, çünkü aynı odada 3 yaşındaki çocuğumuz da vardı. Gece onu soksaydı ne olduğunu anlayamasaydık daha kötü sonuçları olabilirdi buna şükrediyoruz" dedi. - ANKARA