Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika
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Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada

7 saat önce

Avcılar'da silahlı banka soygununa ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar'da silahlı banka soygununa ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının soygun sırasında oyuncak silah kullandığı öğrenildi. Zanlının oyuncakçıdan silah aldığı anlar ile soygun anları kameralara yansıdı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı kişi elindeki silahla güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçmış, kısa süre sonra ise polis ekiplerince yakalanmıştı. Soyguna ilişkin yeni detaylar ve kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SOYGUNU OYUNCAK SİLAHLA GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Kaçamayacağını anlayınca polisi arayarak teslim olmak istediğini söyleyen ve Petrol Ofisi Caddesi üzerinde yakalanan Tahir Y.'nin yapılan üst aramasında soygundan elde ettiği paraların ele geçirildiği öğrenildi. Siyah poşet içerisinde ele geçirilen paranın net olmamakla birlikte yaklaşık 95 bin TL olduğu bilgisi edinildi. Herhangi bir suç kaydı veya aranması olmayan Tahir Y.'nin soygun sırasında oyuncak silah kullandığı belirlendi.

ZANLININ OYUNCAKÇIDAN SİLAH ALIP BANKA SOYDUĞU ANLAR KAMERADA

Zanlının oyuncakçıdan silah aldığı anlar ile soygun anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Oyuncakçının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının oyuncak silah aldığı anlar yer alıyor. Bankanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, soygun anı anbean görünüyor.

Gözaltına alınan zanlı geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

(Murat Delice/İHA)

Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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